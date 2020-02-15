أبو الغيط يبحث مع أمين عام حلف الناتو عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، ينس ستولتنبرج سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية، خاصة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقد بينهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ويُشارك فيه عدد كبير من المسئولين الأمنيين والخبراء الدوليين.

وذكر بيان صدر عن الجامعة العربية، أن أمين عام “الناتو” قدم دعوة إلى أبو الغيط لزيارة مقر الحلف ببروكسل؛ للتباحث بشأن دعم قنوات التشاور والحوار فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية والأزمات التي تواجه الشرق الأوسط والمتوسط.

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