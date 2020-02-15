تفعيل رسوم العبور من منفذ امساعد على المصريين

ايوان ليبيا – وكالات :

خاطب مدير أمن منفذ امساعد البري عبد الباسط بالقاسم، آمر البوابات الأمنية بشأن إعادة تفعيل رسوم الدخول والخروج على المواطنين المصريين أصحاب الإقامات في المناطق الحدودية مع ليبيا السلوم ومطروح.

ووفقا للكتاب فإن خطوة إعادة تفعيل الرسوم جاء نتيجة لاستمرار السلطات المصرية بعدم استثناء المواطنين الليبيين القاطنين في المنطقة الممتدة بين مدينتي طبرق وامساعد من دفع رسوم السفر ذهابا وإيابا في النقطة الحدودية.

يشار إلى أن منفذ امساعد الحدودي مع مصر يعد أحد أبرز المنافذ التي يتم توريد السلع والبضائع من خلالها للسوق الليبي ويعد شريانا رئيسيا للتجارة في الأجزاء الشرقية من ليبيا.

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