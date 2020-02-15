قرب تشكيل حكومة مستقلة بدون مشاركة حزبية في العراق

بغداد 15 فبراير 2020 (وال)- قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي السبت، إنه اقترب من تحقيق “إنجاز تاريخي”، يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة “من الأكفاء”، دون تدخل أي طرف سياسي.

وأضاف علاوي – بحسب وكالة الأنباء العراقية – في تغريدة نشرها في صفحته على تويتر، قائلا: “اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، من دون تدخل أي طرف سياسي”.

وأشار علاوي إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه “الكابينة” خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعيدًا عن الشائعات والتسريبات”.

وأعرب علاوي عن أمله في أن “يستجيب أعضاء مجلس النواب، وأن يتم التصويت عليها، من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب”.

ومنذ أكتوبر الماضي، اجتاحت تظاهرات شعبية مختلف أنحاء العراق، احتجاجًا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، مطالبين بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.

وكلّف الرئيس العراقي برهم صالح في الأول من فبراير الجاري، علاوي، الذي شغل سابقًا منصب وزير الاتصالات برئاسة الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت أواخر نوفمبر الماضي.

وسارع علاوي إلى الإعلان مباشرة عن تكليف برهم صالح له، بتشكيل الحكومة العراقية، متعهدًا في الوقت ذاته بتحقيق مطالب المتظاهرين الذين رفضوا ترشيحه كباقي المرشحين الذين سبقوه، خصوصًا وأن أحد شروطهم هو اختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية. (وال- بغداد) ر ت

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