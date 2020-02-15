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حركة النهضة تُعلن انسحابها من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 15 فبراير 2020 (وال)- أعلنت حركة النهضة في تونس السبت، انسحابها من تركيبة الحكومة المقترحة التي كُلِف إلياس الفخفاخ بتشكيلها.

وقالت حركة النهضة – على صفحتها الرسمية في فيسبوك – : “تقرّر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة، وعدم منحها الثقة في مجلس النواب”.

وأضافت حركة النهضة “أمام إصرار الرئيس المكلف؛ على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تُقصي أحدًا، فإن حركة النهضة تعلن انسحابها من التشكيلة المقترحة، ولا تمنحها الثقة”.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد ذكرت الرئاسة التونسية في بيان مساء الجمعة، أنه تم إرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية إلى اليوم السبت.

وقالت الرئاسية التونسية “استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ”. (وال- تونس) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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