الإعلام الروسي: أنقرة تزوّد جبهة النصرة بالصواريخ

موسكو 15 فبراير 2020 (وال)- ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم السبت، أن تركيا سلمت أسلحة ومعدات عسكرية بينها صواريخ دفاع جوي إلى جبهة النصرة المصنفة إرهابيًا، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت وسائل الإعلام الروسية – بحسب وكالة “سبوتنك” – نقلا عن مصادر عسكرية روسية قولها إن المسلحين في إدلب، حصلوا من أنقرة على مضادات طيران محمولة أميركية الصنع.

وأوضحت وكالة “سبوتنك” أن أنظمة الدفاع الجوي الأميركية التي تستخدمها السفن التركية، باتت في أيدي الإرهابيين.

ويُمكن أن يُفسر هذا الأمر، سبب إسقاط مروحيتين تابعتين للجيش السوري خلال الأيام الماضية في معارك إدلب.

وبحسب مصادر عسكرية روسية، فإن الجيش التركي حشد في إدلب أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعًا.

وتُهيمن “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تُطلق على نفسها الآن اسم “هيأة تحرير الشام”، على الجزء الأكبر من إدلب، التي تنشط فيها أيضًا فصائل مسلحة ومتطرفة.

ويأتي حديث وسائل الإعلام الروسية، في وقت يتصاعد فيه التوتر وتراشق الاتهامات بين أنقرة وموسكو، بشأن خرق وقف إطلاق النار الهش في إدلب. (وال- موسكو) ر ت

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