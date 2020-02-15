التحالف العربي يُعلن سقوط إحدى طائراته في اليمن

الرياض 15 فبراير 2020 (وال)- أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عقيد ركن تركي المالكي السبت، سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات.

وقال المالكي -بحسب وكالة الأنباء السعودية “وال” – إن الطائرة سقطت ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح المالكي أنه عند الساعة 23:45 مساء الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع “تورنيدو”، تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

ويُواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن، عملياته الرامية إلى دعم وإسناد الجيش الوطني في المعارك ضد ميليشيات الحوثي.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن اليوم الخميس، مصادرة سفينة تابعة للبحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات، بعد توقيف سفينة شراعية في بحر العرب الأحد الماضي.

وقال الجيش الأميركي – في بيان – إن الأسلحة المصادرة من تصنيع وتصميم إيراني، وتضم 3 صواريخ أرض جو، موضحًا أن الأسلحة المضبوطة متطابقة مع تلك التي ضبطتها سفينة حربية أميركية أخرى في نوفمبر الماضي. (وال- الرياض) ر ت

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