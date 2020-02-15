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سوريا: حكومة أنقرة الأغبى على مستوى العالم

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، رفض دمشق فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد، مشددًا على وحدة أراضي سوريا بالكامل.
وقال مقداد، في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” /السبت/ – “إن المكون الكردي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الشعب السوري، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية محاولة فصل الأكراد عن باقي الشعب”، مضيفا أن الإدارة الذاتية من المحرمات ومصرون على وحدة أراضي سوريا كاملة.
وعن العدوان التركي على شمال سوريا .. قال “إن الولايات المتحدة تستغل تركيا لحماية مصالحها المتمثلة في النفط وإسرائيل”.
ووصف مقداد حكومة أنقرة بأنها “الأغبى” على مستوى العالم، قائلا “إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في خوض الحرب ضد سوريا وها هو قد ذهب للقتال في ليبيا”.
وأشار إلى أن أردوغان كان يعتقد أن الحرب على سوريا ستنتهي خلال بضعة أيام، ولذلك ارتكب جريمة ضد سوريا والشعب التركي، لافتًا إلى أنه كان يجب على الحكومة التركية أن تفكر بأن أي إضعاف للدولة السورية سينعكس عليها أيضا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • قالها قبلك ترامب عندما وصف اردوغان بانه احمق وهذا امر طبيعى للاسطى اردوغان الذى لم يكمل تعليمه وحاصل على دبلوم ولكى يترشح للرئاسة قدم صورة من شهادة مزورة تفيد حصوله على بكالوريوس اقتصاد من جامعة مرمرة ولانه غبى جدا جعل تاريخ تخرجه قبل انشاء الكلية وبالطبع لا يوجد من يحاسبه وهو فى السلطة مثل نتنياهو ولكن اذا خرج من السلطان سيحبس بتهمة التزوير غير قضايا الفساد والارهاب

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