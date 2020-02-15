قريبا جدا مهرجان طبرق لمسرح الهواة الدولي

ينطلق يوم 27 مارس القادم تحت شعار المسرح يجسد الافكار للتثقيف والتنوير مهرجان طبرق لمسرح الهواة الدولي برعاية مكتب الاعلام والثقافة والمجتمع المدني طبرق وبالتعاون مع فرقة الفن المسرحي طبرق دورة الفنان الرحل عبد الكريم محمد عبد الهادي وتضم هذه الدورة 6 دول هي العراق. مسرحية عجاف ومصر مسرحية ثائر على سرير العزلة والمغرب طائر مزبلة التاريخ والمغرب المجدوبية والمغرب الجبل الناعم والجزائر انا والبعوضة والأردن هذيانات شكسبير وفلسطين مقهى الابداع بالإضافة إلى ليبيا التي تضم عروضها طبرق مسرحية خفايا والبيضاء. غسيل اموات بعد ان تقدم للمشاركة 28 عرضا تم اختيار 10 عروض كما جاء على لسان رئيس لجنة المشاهدة الشريف ياسين

وأيضا تم اختيار عروض على هامش المهرجان مثل عرض وجوه من القاهرة تكريما للمخرج المسرحي الراحل شرح البال عبد الهادي وأيضا من ليبيا فرقة مسرح النجوم طبرق فهمي والايميل الوهمي وطرابلس ليلة خميس والجغبوب شتاء عاصف جدا أما ضيف شرف المهرجان فهو عرض حلابة القمر نص مسرحي للمخرج والمبدع احمد إبراهيم بطولة الفنانة نجلاء الأمين اخراج عزالدين المهدي

وقد تشكلت اللجان على النحو الاتي: يترأس اللجنة التحضيرية الأخ علاء بوفضيل وتضم اللجنة العليا للمهرجان كل من: رئيس لجنة المشاهدة الأخ الشريف ياسين وعضوية الأخ محمد المسماري والاخ حسين العوكلي رئيس لجنة التحكيم الدكتور اسماعيل ارحومه عبد الجواد ورئيس اللجنة الفنية الاخ حسن الحبوني ورئيس لجنة الاعلام والنشر الأخ محمد خالد ماضي وعضوية الأخ خالد محمود والاخ أنور الشريف لأمين

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