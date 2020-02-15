في آخر تطورات بشأن فيروس “كورونا” عدد الوفيات يتخطى 1500 شخص

بكين 15 فبراير 2020 (وال)- تخطت حصيلة وفيات جرّاء فيروس “كورونا” المستجدّ في الصين اليوم السبت، الحاجز الـ 1500 شخص، بينما سُجلت أول حالة وفاة في فرنسا تُعد هي الأولى في أوروبا.

وبحسب وكالة فرانس برس، تعتبر هذه أحدث أرقام السلطات الصينية السبت، فإن عدد الوفيات بلغ 1523، فيما فاق عدد حالات الإصابة المؤكدة الـ 66 ألف حالة.

وفي أوروبا، سجلت أول حالة وفاة جرّاء الفيروس تحديدًا في فرنسا، حسب ما أفادت وزيرة الصحة الفرنسية صباح اليوم.

وقالت وزيرة الصحة أنييس بوزان، إن مريضًا مُصابًا بالفيروس المستجد، تُوفي بعدما كان يُعالج في إحدى مستشفيات البلاد منذ أواخر يناير، وهو سائح صيني يبلغ من العمر 80 عامًا.

وأشارت الوزيرة الفرنسية – خلال مؤتمر صحفي – إلى أن حالة الوفاة هذه هي “الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا”.

وحتى الآن، سُجّلت ثلاث وفيات فقط خارج الصين القارية، وذلك في الفلبين وهونغ كونغ واليابان.

وأمس الجمعة، سُجلت أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في أفريقيا، وتحديدًا في مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية – في بيان مشترك الجمعة – تأكيد إصابة “أجنبي” بالفيروس.

كما تأكدت اليوم السبت، إصابة 67 شخصًا آخرين بكورونا، ممن كانوا على متن السفينة السياحية “دايموند برنسيس” في اليابان، حسب ما أفاد وزير الصحة في البلاد. (وال- بكين) ر ت

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