مدرب صن داونز يكشف مصير حارسه أونيانجو في أبطال إفريقيا

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي على إصابة حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو.

وغادر «أونيانجو» مباراة صن داونز أمام شيبا يونايتد اليوم في دوري جنوب إفريقيا، وخرج في الدقيقة 74، وشارك كينيدي مويني بدلًا منه.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز يوم 29 فبراير الجاري، على ملعب السلام، في ذهاب دور ربع الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد «موسيماني» في تصريحات لموقع «كيك أوف» الجنوب إفريقي: «أخرجت أونيانجو بسبب شد في أوتار الركبة يراوده بين الحين والآخر».

وقال: «من الممكن أن يغيب عن مواجهة كأس جنوب إفريقيا، ولابد من إراحته، لإمكانية لحاقة بالمباريات الكبيرة في أبطال إفريقيا». وأتم: «أخرجت زواني من مباراة اليوم لإراحته، نحن سنخوض 3 مباريات في 6 أيام».

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