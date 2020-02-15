رغم انسحاب حركة النهضة الإخوانية.. إعلان تشكيل حكومة تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الياس الفخفاخ، مساء السبت، تشكيلة حكومته المكونة من 30 وزيرًا وكاتب دولة، رغم انسحاب حركة “النهضة” الإخوانية.

واختار الفخفاخ للوزرات السيادية شخصيات مستقلة من بينها، القاضية ثريا الجريبي لوزارة العدل، ومستشار رئيس الجمهورية هشام المشيشي للداخلية، والقاضي عماد الحزقي للدفاع، والخارجية للدبلوماسي نور الدين الري.

كما منح وزارة المالية لمحمد يعيش، والتجارة محمد المسليني، والطاقة، منجي ﻣﺮﺯﻭﻕ، والصناعة: صالح بن يوسف، وتكنولوجيات الاتصال: لبنى الجريبي، الشئون الاجتماعية، الحبيب كشو، والتعاون الدولي: سليم عزابي، والبيئة: شكري بن حسين، ووزير معتمد مكلف بالشئون المحلية، أنور معروف.

ووزارة التربية تولاها محمد الحامدي، والتعليم العالي: خليل العمايري، والصحة: عبداللطيف المكي، حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية: العياشي الهمامي، والسياحة: محمد علي التومي.

وتولى وزارة الشئون الثقافية: شيراز العتيري، وأملاك الدولة: غازي الشواشي، والشباب والرياضة، أحمد قعلول، والمرأة: أسماء السحيمي، والتجهيز: محمد السليمي، والتشغيل: فتحي بلحاج، ووزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد: محمد عبو، والفلاحة: أسامة الخريجي. كما تولى وزارة الشئون الدينية: أحمد عظوم، والنقل: عماد الحمامي، كما تم اختيار علي الحفصي ، ولمنصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان، وكاتبة دولة للخارجية، سلمى النيفر، وكاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالمنظومة المائية، عاقصة بحري. وقال الفخفاخ بعد لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، رغم المشاورات الإيجابية، حركة النهضة انسحبت من الحكومة قبل ساعات من إعلان التشكيلة بسبب عدم ضم حزب قلب تونس. وأعلنت حركة النهضة الإخوانية، السبت، انسحابها من التشكيلة المقترحة للحكومة، وعدم منحها الثقة في البرلمان، معللة ذلك برفض إلياس الفخفاخ مطالب للحركة.

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