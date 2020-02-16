تحالف دعم الشرعية في اليمن يحمل ميليشيا الحوثي مسئولية حياة وسلامة طياري التورنيدو

حمل تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ميليشيا الحوثي مسئولية حياة وسلامة ضابطي “التورنيدو”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قوله “إن القيادة المشتركة للتحالف تُحمل الميليشيا الحوثية الإرهابية مسئولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة “التورنيدو” ( السعودية) بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأوضح العقيد المالكي” أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) – لم يكشف عن جنسيتهما – قاما باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر الميليشيا الحوثية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسئولية الميليشيا الحوثية “.

وكان التحالف العربي قد أعلن السبت عن سقوط إحدى طائراته في منطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف اليمنية.

وقال العقيد المالكي” سقطت طائرة مقاتلة من نوع “تورنيدو” تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، عند الساعة (23:45) من مساء الجمعة، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني”. وكان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع قد أعلن الجمعة أن جماعته أسقطت طائرة حربية من طراز “تورنيدو” تابعة للتحالف العربي، في محافظة الجوف.

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