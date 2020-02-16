وزير المالية في هونج كونج: المدينة تواجه صدمات مثل موجات تسونامي العاتية بسبب كورونا

قال وزير المالية في مدينة هونج كونج بول تشان اليوم الأحد إن المدينة تواجه صدمات مثل موجات المد العاتية ” تسونامي”، مضيفا أنها ربما تسجل عجزا قياسيا في الموازنة خلال العام المالي المقبل، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد و الاضطرابات الاجتماعية المستمرة منذ أشهر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشان القول اليوم الأحد إن التوقعات الاقتصادية على المدى القصير تتسم” بالحذر” ، مشيرا إلى أن الصدمات يمكن أن تؤدي لتدهور معدل البطالة ” سريعا”.

وأضاف تشان ” المصاريف الدورية للحكومة خلال الـ10 أعوام الماضية ارتفعت بصورة كبيرة، كما أن إيرادات الضرائب والأراضي تراجعت بصورة كبيرة”.

وأوضح تشان أن الحكومة دشنت إجراءات لتعزيز اقتصاد المدينة المتعثر.

وأشار تشان إلى أنه من المرجح أن يستمر عجز الموازنة لفترة من الوقت. ويجري الاقتصاديون مراجعة لتوقعاتهم بالنسبة للنمو الاقتصادي في هونج كونج خلال العام الجاري، حيث يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى تفاقم الركود الحالي، الناجم عن المظاهرات التي تشهدها المدينة منذ أشهر. ويشارإلى أن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قد صرحت أمس الأول الجمعة بأن الحكومة سوف تسعى للحصول على موافقة الجهات التشريعية لتوفير 25 مليار دولارهونج كونج (2ر3 مليار دولار) من أجل الحد من تأثير تفشي فيروس كورونا في المدينة.



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