تمديد مفاوضات السلام السودانية 3 أسابيع قابلة للتجديد

اتفقت الحكومة السودانية، و”الجبهة الثورية” (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، على تمديد مفاوضات السلام، في جوبا، لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد.

ووقع اتفاق تمديد مهلة مفاوضات السلام في جوبا عن الحكومة السودانية، عضو مجلس السيادة الانتقالية، محمد حسن التعايشي، وعن الجبهة الثورية، الدكتور جبريل إبراهيم، وعن الوساطة في دولة جنوب السودان، عضو لجنة الوساطة، وزير الكهرباء، ضيو مطوك.

ونص الاتفاق على تمديد فترة سريان المفاوضات لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد، لتبدأ فترة التمديد من 16 فبراير، حتى 7 مارس المقبل، على أن تتم معالجة موضوع تعيين الولاة، وتشكيل المجلس التشريعي، خلال الأسبوع الأول من مدة التمديد، وذلك دون المساس بسير عملية التفاوض في مسارات التفاوض المختلفة.

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