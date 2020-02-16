حفتر يستقبل أعيان ومشائخ قبيلة ورفلة

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة ابو القاسم حفتر ،مساء السبت ،وفداً من أعيان ومشائخ قبيلة ورفلة وعميد بلدية بني وليد ، وممثلي كافة المكونات الإجتماعية بالمدينة في مكتبه بمقر القيادة العامة – الرجمة.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة ،إن الوفد عبر عن دعم قبائل ورفلة وإنحيازها الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب ، كما أكدوا عن رفضهم التام للتدخل التركي في شؤون البلاد وجلب حكومة الوفاق لمرتزقةٍ سوريين لقتال أبناء الشعب الليبي.

كما عبّر حفتر ،عن شكره للمواقف المُشرفة لقبيلة ورفلة وكافة القبائل الليبية في دعمهم المتواصل لجيشهم في حربه على الإرهاب ورد التدخل التركي الغاشم في شؤون البلاد .

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