السراج: لا مفاوضات تحت قصف الطائرات

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أنه لا مفاوضات تحت قصف الطائرات واستمرار دمار البني التحتية ونزيف الدماء.

وشدد السراج خلال مؤتمر صحفي أن استمرار المسار السياسي في ظل تواصل القصف يجعله بلا جدوى لذلك يجب التركيز على المسار العسكري أولا أما المسارين السياسي والاقتصادي فيقومان على ما سيخرج عن المسار الأمني.

وأضاف السراج أن حكومة الوفاق حريصة على الالتزام بالمسار العسكري رغم أن الطرف الآخر (الجيش) خرق اتفاق وقف القتال مؤكدا أن السياق الوحيد لفهم تحركات حكومة الوفاق هو الدفاع المشروع عن النفس الذي تكفله كافة القوانين والشرائع الدولية والمحلية.

وأضاف السراج إذا لم تتخذ إجراءات دولية لمنع الهجمات ستزداد ضراوة مشددا على أن الأولوية لدى حكومة الوفاق هي دعم الجبهات ومحاور القتال مؤكدا أن أوضاع الوفاق العسكرية تطورت للأفضل.

وبين السراج أن الرهان على الجيش رهان خاسر وأثبت فشله ولا يؤدي إلا لتدمير مقدرات الليبيين وترسيخ عداوة يصعب محوها مضيفا: ليبيا لن ترتهن لشخص والليبيون وحدهم المعنيون باستغلال مقدراتهم.

وتابع السراج: نتفهم بحث الدول عن مصالحها لكن هناك قنوات شرعية أخلاقية لتحقيق ذلك.

وتحدث السراج عن مسارات حل الأزمة الليبية مؤكدا تعثر المسار السياسي بسبب اعتراضات من النواب مضيفا “نرى ضرورة إتمام المسار العسكري (أولا) والتأكد من نية الطرف الاخر”.

وأشار السراج إلى أنه فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي فقد عُـقدت مجموعة من اللقاءات في القاهرة الأسبوع الماضي بهدف توحيد المؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى بحث خطوات الإصلاح الاقتصادي والاستخدام الأمثل لموارد الشعب الليبي.

وأردف أن الحديث عن المسار الاقتصادي يدفع للحديث عن النفط الذي هو مصدر الدخل الوحيد لليبيين مضيفا أنه منذ اكتشافه يدار من قبل المؤسسة الوطنية للنفط التي تحيل عوائده للمصرف المركزي ليتولى الإنفاق على كامل ليبيا.

وأوضح أن الخسائر الناجمة عن إغلاق الموانئ النفطية تجاوزت مليار و 400 مليون دينار ودعا لمعاقبة من يغلقون الموانئ النفطية قائلا: يجب أن يكون هناك عقاب على إغلاق الموانئ النفطية فغياب العقاب يشجع على التمادي

وبين السراج أنه يجري حاليا العمل على مناقشة الترتيبات المالية لـ 2020 لتكون الميزانية ملبية لاحتياجات المواطن موضحا أن قرابة 60% من الميزانية يخصص للمرتبات وهناك جزء لدعم المحروقات والباقي يصرف على الخدمات والتنمية.

أكد السراج أنه في ظل استمرار إغلاق الموانئ النفطية ستواجه الميزانية عجز وسيجري تخفيضها لمستوياتها الدنيا مشددا على أن استمرار إغلاق الموانئ النفطية يؤدي لأزمة مالية وكارثية

وحول موقف المجتمع الدولي من ليبيا قال السراج إن هناك انقساما في تعامل مختلف الدول مع ليبيا مضيفا: نحن نتعامل مع الدول كل على حدى لإيصال الحقائق بشأن الأوضاع في ليبيا مشددا على أن هناك بعض الدول بدأت تراجع مواقفها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا