بوغدانوف يرد على مزاعم إردوغان حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

نفى المبعوث الشخصي للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، «مزاعم» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من مسؤولين عسكريين روس.

وقال بوغدانوف خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلق أول أمس الجمعة، تعليقًا على تصريحات إردوغان، إن «هذا لا يتسق مع الواقع وحقيقة الوضع»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وكان الرئيس التركي اتهم روسيا بـ«إدارة النزاع الليبي على أعلى مستوى»، من خلال إدارتها شركة الأمن الخاصة «فاغنر» في ليبيا، التي قال إنها «تدعم» قوات القيادة العامة، حسب وكالة «فرانس برس». وأشارت «سبوتنيك» إلى أن إردوغان اتهم وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان الروسي بإدارة مجموعة «فاغنر».

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