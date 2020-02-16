الوثائق المطلوبة لشراء النقد الأجنبي في مصرف الجمهورية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مصرف الجمهورية، أمس السبت، عن المستندات المطلوبة ليتمكن زبائنه من شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتي حدد سقفها عند 10 آلاف دولار سنويا.

وقال المصرف في بيان، إن العميل سيحصل بعد توفير المستندات على البطاقات الإلكترونية (فيزا – ماستر كارد) مخصصة لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بسقف سحب يومي لبطاقة الفيزا 1000 دولار والشراء 2000 دولار، والسحب على ماستر كارد 2500 دولار والشراء 3500 دولار، كما ستكون أقل قيمة للشحن هي مبلغ 500 دولار وذلك بسعر 3.65 دينار شامل الرسوم وفق تعليمات مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح أن المستندات المطلوبة هي: نماذج طلب إصدار بطاقة وطلب شراء عملة أجنبية، وشهادة ميلاد لطالب البطاقة، وصورة من جواز السفر، وأن يكون المتقدم عند السن القانونية، ووجود حساب بنكي لدى المصرف.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا