انطلاق اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة الهدنة في ليبيا فى ميونخ

انطلق اليوم الأحد، في مدينة ميونخ الألمانية، اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

ويرعى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اجتماع اللجنة التي تعد امتدادًا لمؤتمر دولي حول ليبيا استضافته برلين في 19 يناير الماضي.

ويشارك فى المؤتمر ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ومصر وإيطاليا والإمارات.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع وقف تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا وحظر توريد السلاح إليها.

وكانت العاصمة الألمانية قد استضافت في 19 يناير الماضي، مؤتمرًا بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع. والأربعاء الماضي، صادق مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

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