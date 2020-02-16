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أهداف السبت الكروي – ماني ينقذ ليفربول.. والشباك تهتز 8 مرات في مباراة سان جيرمان وأميان

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وحقق ليفربول فوزه رقم 25 في الدوري هذا الموسم ليواصل طريقه نحو اللقب.

وفي فرنسا شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد أميان اهتزاز الشباك 8 مرات بواقع 4 مرات لكل فريق.

كما سجل المحترف المصري أحمد حسن “كوكا” هدفا رائعا لفريقه أوليمبياكوس في شباك بانيونيوس بالدوري اليوناني.

ويقدم لكم FiGoal.com أهداف السبت الكروي في مختلف الملاعب.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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