أهداف السبت الكروي – ماني ينقذ ليفربول.. والشباك تهتز 8 مرات في مباراة سان جيرمان وأميان

وحقق ليفربول فوزه رقم 25 في الدوري هذا الموسم ليواصل طريقه نحو اللقب.

وفي فرنسا شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد أميان اهتزاز الشباك 8 مرات بواقع 4 مرات لكل فريق.

كما سجل المحترف المصري أحمد حسن “كوكا” هدفا رائعا لفريقه أوليمبياكوس في شباك بانيونيوس بالدوري اليوناني.

ويقدم لكم FiGoal.com أهداف السبت الكروي في مختلف الملاعب.

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