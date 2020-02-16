تلوث الهواء يؤجل مباراة في الدوري الإسباني

المباراة كان مقررا إقامتها في الرابعة بتوقيت إسبانيا مساء الأحد في ملعب إيبوروا بإقليم الباسك، لكن رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيلها.

وارتفعت نسبة التلوث في الهواء 40 مرة عن النسبة الطبيعية خلال الأيام الماضية بسبب اشتعال مكب نفايات قريب من المنطقة التي يتواجد فيها الملعب.

لتنصح وزارة الصحة الباسكية بعدم إقامة أي فعالية رياضية في المناطق المحيطة بمكان الحرائق خلال الفترة الحالية.

واتفقت رابطة الدوري الإسباني، مع الاتحاد الإسباني، والناديين، ثم أعلنت قرار التأجيل.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد إيبار في المركز 16 برصيد 24 نقطة.

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