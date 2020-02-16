إجراءات احترازية في هذه المناطق بعد اكتشاف إصابة بـكورونا بمصر

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إجراءات احترازية على الحدود المصرية – الليبية بعد اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في مصر.

وقال النجار: «هناك تواصل مع مكتب الرقابة الصحية الدولية في منفذ امساعد بهذا الشأن».

وأضاف: «جرى تخصيص غرفة في مستشفى امساعد، وأخرى في المركز الطبي بنغازي لاستقبال أية حالة اشتباه بالإصابة بالمرض».

ولفت إلى «تصعيد الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنفذ تحسبًا لدخول أية حالات اشتباه بالمرض»، مشيرًا إلى أنه سيجري «إرسال كاميرا حرارية ثابتة للمنفذ لزيادة الإجراءات الاحترازية».

وأكد «عدم تسجيل أي حالة اشتباه لفيروس كورونا إلى الآن بناء على البيانات الواردة من المراكز الصحية ومكاتب الرقابة الدولية عبر المنافذ».

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، هي الأولى التي يتم تسجيلها في أفريقيا.

وبينما أكد البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية أن المصاب «أجنبي»، إلا أنه لم يحدد جنسيته، مضيفًا أنه لم تظهر أية أعراض على المصاب الذي تم نقله إلى المستشفى لعزله. وقد أبلغت السلطات منظمة الصحة العالمية بالحالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا