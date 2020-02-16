ماليزيا تؤكد إصابة سائحة أمريكية من ركاب السفينة ويستردام بفيروس كورونا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الماليزي وان عزيزة وان إسماعيل، اليوم الأحد، تأكيد إصابة سائحة أمريكية من ركاب السفينة السياحية “ويستردام” بفيروس كورونا المتحور الجديد لدى وصولها ماليزيا، وذلك بعدما أظهر الفحص مجددا إصابتها بالفيروس.

وكانت السيدة “83 عاما”، من بين ركاب السفينة السياحية الـ1455 الذين تم السماح لهم بدخول كمبوديا الخميس الماضي، بعد أن رفضت خمسة موانئ عالمية أخرى السماح لهم بالرسو فيه.

وكانت وزارة الصحة الكمبودية قد طالبت نظيرتها الماليزية بإعادة إخضاع السيدة للفحص، بعدما تم الإعلان عن إصابتها بالفيروس أمس السبت.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس اليوم، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة التي سجلتها المدينة 75 حالة . وتشمل الحالات الجديدة فردا من أفراد القوات الجوية بسنغافورة.

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