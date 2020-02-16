اخبار

تسجيل تاسع إصابة بفيروس “كورونا” بدولة الإمارات

تم النشر منذُ 21 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أبو ظبي 16 فبراير 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الأحد، تشخيص حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد من الجنسية الصينية.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” – أن حالة المصاب (37 عامًا) مستقرة، وتم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الحالات المكتشفة في دولة الإمارات إلى 9 حالات تم شفاء 3 حالات منها، وقد أعلن عنها مسبقًا، في حين لا يزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية والمتابعة، إحداها تحت الرعاية المكثفة. (وال- أبو ظبي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك