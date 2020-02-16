تسجيل تاسع إصابة بفيروس “كورونا” بدولة الإمارات

أبو ظبي 16 فبراير 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الأحد، تشخيص حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد من الجنسية الصينية.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” – أن حالة المصاب (37 عامًا) مستقرة، وتم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الحالات المكتشفة في دولة الإمارات إلى 9 حالات تم شفاء 3 حالات منها، وقد أعلن عنها مسبقًا، في حين لا يزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية والمتابعة، إحداها تحت الرعاية المكثفة. (وال- أبو ظبي) ر ت

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