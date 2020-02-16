الإعلان عن تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

عمان 16 فبراير 2020 (وال)- أعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد، أن ممثلي الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين؛ اتفقوا في العاصمة الأردنية عمان على خطة لإتمام أول عملية تبادل للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

هذا وجاء ذلك في بيان – بحسب وكالة رويترز – جاء فيه : “وافق مُمثلو أطراف النزاع في اليمن، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع، وهي خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين، على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم”.

وبحسب البيان، فقد قرّرت كافة الأطراف البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة، وجاء ذلك في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان.

واعتبر البيان المشترك أن الاتفاق “هو خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف، بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم”.

وقال المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، في تعليق على الاتفاق؛ قائلا : “أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل، التي اتفقوا عليها اليوم (الأحد)، وكان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم”.

وأضاف غريفيث: “أظهر الأطراف لنا اليوم؛ أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن، لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية”. (وال- عمان) ر ت

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