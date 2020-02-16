تايوان تُسجل أول وفاة بسبب فيروس “كورونا”

تايبيه 16 فبراير 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة التايوانية الأحد، وفاة رجل بسبب إصابته بفيروس “كورونا”، وهي أول حالة وفاة على الجزيرة منذ تفشي الوباء انطلاقًا من البر الصيني.

وقال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونغ – لوكالة رويترز – إن المتوفى رجل في الستينيات من عمره، ولم يُسافر للخارج في الآونة الأخيرة، وكان مُصابًا بالسكري والتهاب الكبد”بي”.

وتُعد حالة الوفاة هذه الأولى في تايوان، التي رصدت حتى الآن نحو 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”.

وبدورها، ذكرت الصين أنها كشفت عن 2009 حالة جديدة مُصابة في البر الرئيسي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 68500، وفقًا للجنة الصحة الوطنية في البلاد. (وال – تايبيه) ر ت

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