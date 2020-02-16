السعودية تُعلن سلامة طلابها القادمين من الصين

الرياض 16 فبراير 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، سلامة الطلاب السعوديين الـ 10 القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس “كورنا” الجديد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، حيث جاءت العينة الثانية التي أُخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.

ومدينة ووهان الصينية؛ هي بؤرة تفشي فيروس “كورونا” منذ ديسمبر الماضي، الذي وصل عدد ضحاياه إلى 1523 شخصًا في الصين وحدها.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السعودية، أن الطلاب غادروا الحجر الصحي، بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وإجراء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.

يُشار إلى أن الطلاب الـ 10 كانوا قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين، بعد صدور توجيه من الملك السعودي سلمان ابن عبد العزيز، ومتابعة ولي عهده الأمير محمد ابن سلمان، بإجلائهم من الصين.

وأنهت وزارة الخارجية وسفارة السعودية في الصين، إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الأطقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن؛ تسجيل أي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد في المملكة. (وال- الرياض) ر ت

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