استجواب الرئيس السوداني المعزول في قضايا فساد وصلته بعناصر إرهابية

الخرطوم 16 فبراير 2020 (وال)- استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان اليوم الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير، لاستجوابه في قضايا غسيل أموال وفساد وثراء مشبوه.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد خضع الرئيس البشير المعزول إلى استجواب حول علاقته لبعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية.

يُشار إلى أن البلاغ تم فتحه بناء على تقارير واردة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. (وال- الخرطوم) ر ت

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