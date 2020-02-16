فخامة المستشار عقيلة صالح: سيتم اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب قريبًا

القبة 16 فبراير 2020 (وال) – صرّح فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، أن مجلس النواب سيشارك في محادثات جنيف، معلناً أنه سيتم إختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب قريبًا.

وقال فخامة رئيس المجلس في حوار أجرته معه قناة ليبيا المستقبل “طلبنا من بعثة الأمم المتحدة الكشف عن أسماء الـ14 عضو الذين ستختارهم البعثة للمشاركة في جنيف، مشيراً أنه لا يمكن أن نقبل بأسماء مجهولة في هذا الحوار.

وأضاف فخامة المستشار عقيلة صالح أن اللجنة الممثلة لمجلس النواب غير مكلفة بالتوقيع على أي إتفاق في جنيف إلا بعد الرجوع للمجلس.

وأكد أن المجلس سيختار وفده المشارك في جنيف من النواب الوطنين وفقًا لثوابت معينة، مع عدم السماح لهم بالتوقيع إلا بعد العودة إلى الشعب وممثليه في مجلس النواب.

وتابع أن مجلس النواب ينتظر نتائج اللجنة العسكرية 5+5 المنعقدة بجنيف، مشيراً “لأننا نعلم أن القضية الليبية أمنية وليست سياسية كما يرى البعض”.

وقال فخامة رئيس مجلس النواب “أنه لا زال ننتظر رد البعثة الأممية على شروط مجلس النواب لحضور محادثات جنيف”.

وأضاف فخامة المستشار عقيلة صالح أن غسان سلامة أكد على أن المجلس من سيختار القائمة المشاركة في محادثات جنيف، مؤكداً أن سلامة متفهم لضرورة تغيير إدارة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ومشددا على أن الشعب الليبي هو من أغلق حقول النفط كحق أصيل له، ولعدالة توزيع دخله على ليبيا، ووضع آلية جديدة لتغيير الأشخاص الذين فشلوا في إدارة النفط.(وال- القبة) ا م

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