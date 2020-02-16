مسئولة دولية: جهود وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا غير فعالة على الإطلاق

أكدت نائبة الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية، ستيفانى وليامز، اليوم أن الجهود التي تبذل من أجل وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا أصبحت غير فعالة على الإطلاق.

وأضافت المسئولة الدولية – في كلمة ألقتها خلال مؤتمر ميونخ للأمن – أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بات أقرب إلى الانهيار.

وتابعت في كلمتها – التي أوردت قناة روسيا اليوم، فى نشرتها بالإنجليزية مقتطفات منها – تقول “الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولى لوقف تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة فى ليبيا أصبح مجرد ” نكتة ” على حد وصفها.

وطالبت المسئولة الدولية بضرورة اعتماد مبدأ الشفافية ومحاسبة الأطراف الدولية المتورطة فى النزاع الليبي، محذرة من أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا تتدهور بشكل مستمر.

وكان وزراء خارجية الدول المشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ حول الأمن قد شاركوا فى اجتماع حول ليبيا على هامش المؤتمر.

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