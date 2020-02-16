إصابة 40 مواطنا أمريكيا بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية في اليابان

قال مسئول صحي أمريكي بارز اليوم الأحد إن هناك 40 مواطنا أمريكيا على متن سفينة سياحية في اليابان تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، مضيفا أنه لن يتم إجلاء أي شخص أصيب بالعدوى.

وقال أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة، لشبكة “سي بي إس” “لقد أصيب بالعدوى 40 منهم.. لن يذهبوا إلى أي مكان. سينقلون إلى مستشفيات في اليابان”.

وأوضح “الأشخاص الذين لديهم أعراض (الإصابة بالفيروس) لن يركبوا طائرة الإجلاء”، مشيرا إلى أنه سيتم إجلاء الآخرين على الفور.

وقالت وزاة الدفاع الأمريكية إنها تستعد لاستقبال طائرتين مستأجرتين قادمتين من اليابان، تحملان الركاب الذين كانوا على متن السفينة السياحية “دياموند برينسيس” المتوقفة في ميناء يوكوهاما الياباني منذ 3 فبراير الحالي.

وبمجرد وصول الركاب الأمريكيين إلى الولايات المتحدة، سيتم وضعهم قيد الحجر الصحي.

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