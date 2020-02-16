تشكيل ريال مدريد – بعد غياب 82 يوما.. عودة هازارد أمام سيلتا

ريال مدريد يستقبل سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

ويظهر هازارد بقميص ريال مدريد لأول مرة منذ إصابته أمام باريس سان جيرمان يوم 26 نوفمبر 2019.

كما يبدأ الويلزي جاريث بيل على الجهة اليمنى، ويشارك مارسيلو كظهير أيسر.

ويتواجد لوكا مودريتش، وإيسكو على مقاعد بدلاء ريال مدريد.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة الذي انتصر على خيتافي يوم أمس.

فيما يتواجد سيلتا في المركز 18 بـ20 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إيدن هازارد

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – فيرلان ميندي – لوكا مودريتش – إيسكو – فينيسيوس جونيور – لوكا يوفيتش

تشكيل سيلتا فيجو:

حراسة المرمى: روبن بلانكو

الدفاع: كيفن فاسكيز – جوزيف أيدو – نيستور أراوخو – خيسون موريّو – لوكاس أولازا

الوسط: فيليب براداريتش – أوكاي يوكوشلو – رافينيا ألكانتارا

الهجوم: إياجو أسباس – فيدور سمولوف

دكة البدلاء: سيرخيو ألفاريز – دينيس سواريز – فران بيلتران – برايس مينديز – بيوني سيستو – سانتي مينا – جابرييل فيرنانديز

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