قوات التحالف بالعراق تنفي سقوط ضحايا خلال القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ببغداد

نفى الكولونيل مايلز كاغينز، المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق، سقوط قتلى أو جرحى، جراء سقوط 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء، في وقت سابق اليوم، بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

وأوضح المتحدث – وفقا لراديو “صوت أمريكا” في نشرته باللغة الإنجليزية، أن المتحدث أوضح أن الهجوم وقع فجر اليوم باستخدام صواريخ خفيفة، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وكان الجيش العراقي قد أعلن في وقت سابق سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء، والتي تضم مباني الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية والبعثات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن صاروخا رابعا استهدف قاعدة لوجستية قريبة للإمداد والتموين، التابعة لجماعات عراقية شبه عسكرية.

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