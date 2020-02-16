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الشرطة: مسلحون يقتلون صحفيا تليفزيونيا في الصومال

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت الشرطة الصومالية، إن مسلحين قتلوا صحفيا تليفزيونيا وإذاعيا في منطقة أفجوي، اليوم الأحد.
وقال النقيب عبدالقادر حسن، قائد شرطة أفجوي، إن النار أطلقت عدة مرات على عبدالولي علي حسن (25 عاما)، وإنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذه الجريمة التي وقعت في أفجوي التي تقع على بعد 25 كيلومترا خارج العاصمة مقديشو.
وأدانت نقابة الصحفيين بالصومال الجريمة ودعت إلى إجراء تحقيق سريع.
وقال عبدالله أحمد أمين، الأمين العام للنقابة، “ندعو الحكومة الاتحادية الصومالية والسلطات المحلية .. إلى تقديم القتلة للعدالة”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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