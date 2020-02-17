أهداف الأحد الكروي – رباعية رائعة لـ أرسنال.. وتعادل مثير لـ ريال مدريد

FilGoal.com يوفر أهداف الأحد الكروي في مختلف المسابقات حول العالم.
البطولة العربية
الإسماعيلي 1-0 الرجاء
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الدوري الإنجليزي
أستون فيلا 2-3 توتنام هوتسبير
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ملخص لمسات تريزيجيه أمام توتنام
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أرسنال 4-0 نيوكاسل يونايتد
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الدوري الإسباني
ريال مدريد 2-2 سيلتا فيجو
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إشبيلية 2-2 إسبانيول
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ليجانيس 0-0 ريال بيتيس
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أتليتك بلباو 0-1 أوساسونا
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الدوري الإيطالي
لاتسيو 2-1 إنتر ميلان
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يوفنتوس 2-0 بريشيا
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كالياري 0-1 نابولي
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سامبدوريا 1-5 فيورنتينا
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ساسولو 0-1 بارما
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أودينيزي 0-0 هيلاس فيرونا
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الدوري الألماني
كولن 1-4 بايرن ميونيخ
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ماينتس 0-0 شالكه
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الدوري الفرنسي
ليل 1-2 مرسيليا
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ليون 1-1 ستراسبورج
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