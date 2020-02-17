مصدر أمني عراقي: القبض على 7 من داعش

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الأحد، إلقاء القبض على سبعة من عناصر تنظيم داعش جنوب الموصل “400 كلم شمال بغداد”.

وقال النقيب أحمد العبيدي من إعلام شرطة نينوى، إن “وحدات أمنية عراقية تمكنت من القبض على سبعة من عناصر داعش، بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة وآخر كان يعمل فيما يسمى بالأمنية، فيما كان الآخرون يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

وأوضح أنه “تم إلقاء القبض عليهم في نقطة تفتيش النصر عند المدخل الجنوبي لمدينة الموصل”.

ومن جهة أخرى، قال المصدر، إن”عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل رجل وزوجته يعملان في سلك الشرطة في ناحية بادوش “25 كلم شمال غرب الموصل”، وقاموا بنحرهما قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.

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