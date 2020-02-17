ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1770 شخصا وأكثر من 70 ألف مصاب

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الإثنين، وفاة 105 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل بحلول نهاية 16 فبراير الجاري.

وقالت المفوضية الصحة في مقاطعة هوبي، أن عدد الوفيات اليومي تراجع عن اليوم السابق، والذي سجل وفاة 139 شخصا، ما يرفع عدد حالات الوفاة في المقاطعة وحدها إلى 1770 شخصا.

وأضافت أن المقاطعة، مركز تفشي المرض، شهدت أيضا إصابة 1933 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال اليوم الماضي فقط، وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء البلاد أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 70548 شخصا

وسجلت الغالبية العظمى من هذه الحالات في مدينة ووهان، والتي شهدت إصابة 41 ألف شخص.

وقالت اللجنة، إن أكثر من 40 ألف شخص لايزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 1773 حالتهم حرجة وأكثر من 8 آلاف حالتهم خطيرة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا