قتيل جراء العاصفة دينيس في بريطانيا

لندن-العنوان

ضربت الأحد العاصفة دينيس مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية المملكة المتحدة، متسببة بتعليق مئات الرحلات الجوية في حين تمت تعبئة الجيش ووضع جنوب مقاطعة ويلز حيث قتل شخص في حالة إنذار قصوى.

وأطلق صباح الأحد 594 انذارا وهو “أكبر عدد من الإنذارات والتحذيرات السارية من الفيضانات غير المسبوقة في بريطانيا”، وفق ما أعلن مدير في وكالة البيئة البريطانية في تغريدة على “تويتر”.

وشملت الانذارات منطقة تمتد من جنوب اسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غرب إنكلترا. وبلغت سرعة الرياح في أبيردارون في جنوب ويلز 150 كلم بالساعة كما شهدت عدة أودية فيضانا غزيرا.

وعلقت مئات الرحلات الجوية من المملكة المتحدة واليها، كما أعلنت شركتا “بريتيش ايرويز” و”ايزي جيت” التي ألغت السبت وحده 230 رحلة. كما ألغيت أيضاً رحلات القطارات في جنوب ولاية ويلز بسبب تجمّع المياه على سكك الحديد.

ووضعت هيأة الأرصاد الجوية البريطانية صباح الأحد جنوب ويلز في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دينيس. وهذا أول إنذار يصدر في المقاطعة بسبب غزارة الأمطار منذ ديسمبر 2015.

وحالة التأهب القصوى أو “الدرجة الحمراء” تعني التحذير من “ظروف جوية خطيرة” قد تشكّل “خطر موت”، مع مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة ووقوع أضرار في منشآت البنى التحتية.

وقال جيريمي بار مسؤول إدارة مخاطر الطوارئ في الجهاز المكلف إدارة الموارد الطبيعية في مقاطعة ويلز “نحضّ الناس على الحذر واتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامتهم”.

وتم الإبلاغ عن فقدان شابة عشرينية أخرى تبحث عنها الشرطة في برايتون، وانتشلت جثتان صباح السبت على سواحل جنوب إنكلترا. ولم يعرف ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة.

واعلنت الشرطة مقتل رجل جنوب ويلز بعد سقوطه في نهر صباح الأحد. وقال مركز الشرطة المحلي إن جثة الرجل وجدت في منطقة بعيدة بعد أن جرفتها مياه النهر.

ونشرت وزارة الدفاع السبت الجيش في غرب يوركشير في شمال إنكلترا، وهي منطقة تضررت بقوة الأسبوع الماضي من فيضانات تسببت بها العاصفة كيارا.

المصدر-وكالات