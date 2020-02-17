الجيش السوري يحكم سيطرته على حلب ويتعهد بالقضاء على الإرهاب

دمشق-العنوان

أكد الجيش السوري، اليوم الاثنين، فرض سيطرته الكاملة على عشرات البلدات في ريف حلب الشمالي الغربي، مشيرا إلى أنه سيواصل حملته للقضاء “على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت”.

يأتي تقدم الجيش السوري بعد أن نجحت في طرد مسلحي المعارضة من طريق السريع الرئيسي الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق مما أعاد فتح أسرع طريق بين أكبر مدينتين سوريتين للمرة الأولى منذ سنوات في إنجاز استراتيجي كبير.

ومن المقرر أن تجري تركيا وروسيا جولة جديدة من المحادثات في موسكو اليوم الاثنين بعد أن طالبت أنقرة مرارا بتراجع الجيش السوري وتطبيق وقف لإطلاق النار.

لكن القوات المسلحة السورية قالت في بيان إن الجيش سيواصل “مهامه المقدسة والنبيلة في القضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت على امتداد الجغرافيا السورية”.

وأضاف البيان “استعيدت السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي”.

المصدر-وكالات