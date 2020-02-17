الكرملين: لا توجد في ليبيا أي قوات عسكرية روسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية – لم يرسل قوات روسية إلى ليبيا، ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد.

وقال بيسكوف – في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الإثنين – إن الرئيس بوتين لم يأمر بإرسال قوات روسية إلى ليبيا، مؤكدًا أنه لا توجد في ليبيا أي قوات عسكرية روسية.

ومن ناحية أخرى، قال بيسكوف إن المستشارين الروس والقوات المسلحة الروسية يواصلون دعمهم للقوات المسلحة السورية في حربها ضد الإرهاب، معبرًا عن أسفه لتكثيف أنشطة الإرهابيين في إدلب.

من جانبه، نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من مسئولين عسكريين روس.

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