هدنة هشة بين طالبان وواشنطن تنعش آمال الأفغان بعودة السلام إلى بلادهم

جاء الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان على هدنة مؤقتة لمدة أسبوع، تشمل وقف أعمال القتال والعنف في مختلف أنحاء افغانستان، لتنعش آمال الأفغان في عودة السلام والاستقرار إلى هذا البلد الذي أنهكته سنوات طويلة من الحرب والاقتتال الأهلي.

وتشكل هذه الهدنة المؤقتة، التي توصل إليها الطرفان خلال مباحثاتهما الحالية في العاصمة القطرية الدوحة، خطوة قد تمهد الطريق لتوقيع اتفاق سلام نهائي بين واشنطن وحركة طالبان بما يقود إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، إذ سيظهر احترام طالبان لهذه الهدنة، مدى التزامها وحسن نواياها، وكذلك مدى قدرتها على السيطرة على عناصرها على الأرض.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن مسئولين أمريكيين وأفغان إشارتهم إلى أن واشنطن اشترطت لتوقيع اتفاق سلام مع حركة طالبان أن تقدم الحركة، خلا مدة الهدنة، دليلا على التزامها بوقف العنف، وحسب هؤلاء المسئولين فإنه إذا استطاعت طالبان وقف العنف خلال تلك المدة، فستبدأ واشنطن خطة تدريجية لسحب قواتها من الأراضي الأفغانية، يتبعها مفاوضات مباشرة بين قادة أفغانستان وطالبان حول مستقبل بلادهم.

لكن مراقبين يرون أن هذه الهدنة وإن كانت تمهد لتوقيع اتفاق سلام في أفغانستان، فإنها في الوقت نفسه تمثل اختبارا مهما لصمود هذا الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطالبان، لاسيما في ظل المخاوف التي لاتزال تحيط بالوضع الأمني والسياسي في أفغانستان، إذ أن هذه الهدنة، التي لم تتضح شروطها تتحدث عن خفض العنف وليس وقف العنف، أي أنها لا تضمن وقفاً للمعارك بين القوات الحكومية الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان، وهو ما يعني أنها قد تنهار في أية لحظة في ظل مواصلة مقاتلي طالبان لمواقع ومقار القوات الحكومية الأفغانية.

أما الاحتمال الأسوأ في رأي المحللين السياسيين، فهو أن تلك الهدنة قد تمنح حركة طالبان الفرصة لتحقيق مزيد من المكاسب على الأرض، حيث يمكن أن تستغل الحركة تلك الهدنة مع الجانب الأمريكي لشن مزيد من الهجمات على القوات الحكومية الأفغانية. وتشن عناصر طالبان عشرات الهجمات يوميا على قوات الأمن الأفغانية في مختلف أنحاء أفغانستان، ويخشى مراقبون ومحللون من أن تستغل الحركة الهدنة الجديدة للسيطرة على المزيد من المناطق في البلاد، الأمر الذي سيساهم في مزيد من الإضعاف للقوات الحكومية. وأكد وزير الداخلية الأفغاني مسعود أندرابي احترام قوات الأمن الأفغانية لشروط وقف إطلاق النار أو خفض العنف، الذي تم الإعلان عنه بين طالبان وواشنطن، لكنه أكد أن هذه القوات مستعدة للدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجمات من جانب عناصر طالبان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الخميس الماضي أن واشنطن وحركة طالبان قد باتا قريبين جدا من التوصل لاتفاق سلام بينهما يتوج عدة جولات من المفاوضات الشاقة والمتواصلة بين الجانبين، على مدى أكثر من عام في قطر، حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل خفض للعنف وضمانات أمنية وبدء حوار وطني أفغاني. ووفقا لمصادر طالبان والولايات المتحدة، فإنه من المرجح أن يتم توقيع اتفاق السلام بين الطرفين خلال هذا الشهر، وهو ما سيمهد لسحب نحو 13 ألف جندي أمريكي وآلاف من جنود حلف شمال الأطلسي الآخرين من أفغانستان. غير أنه وحتى لو في حال تم التوصل لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وطالبان، كما يأمل الطرفان، فإن ذلك لن يكون سوى خطوة على طريق السلام ولايشكل وحده ضمانة لعودة السلام والاستقرار إلى ربوع أفغانستان. إذ يرى الكثير من المحللين والمختصين في الشأن الأفغاني أن الاتفاق المرتقب بين طالبان وواشنطن قد يمهد الأجواء لبدء مصالحة وطنية بين الفرقاء الأفغان عبر حوار وطني أفغاني أفغاني، خصوصا بين طالبان والحكومة الأفغانية الحالية، بما يؤدي في النهاية إلى إبرام اتفاق سلام نهائي. وتعيش أفغانستان منذ نحو 18 عامًا، أي منذ الغزو الأمريكي لها عام 2001، حربا دامية بين مقاتلي طالبان من ناحية، والقوات الحكومية الأفغانية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من ناحية أخرى. وقد خلفت هذه الحرب آلاف القتلى والمصابين من العسكريين والمدنيين الأفغان والأمريكيين. وبعد كل هذه السنوات من القتال لم تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من هزيمة طالبان، التي باتت تسيطر على قرابة نصف مساحة البلاد.

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