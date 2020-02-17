كاسياس يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

وكتب حارس المرمى الأسبق لفريق لا روخا عبر حسابه في تويتر “أقدم نفسي لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم حين تبدأ الانتخابات”.

وأضاف “معا سنجعل الاتحاد ضمن الأفضل في العالم”.

واختتم كاسياس المنشور بوسم #IkerCasillas2020.

ويرأس لويس روبياليس الاتحاد الإسباني منذ مايو 2018 وسينافس كاسياس في الانتخابات المقبلة.

وتوقف كاسياس عن لعب كرة القدم منذ الموسم الماضي ولم يعلن بعد اعتزاله اللعبة.

ودخل الحارس المخضرم قائمة فريق بورتو البرتغالي في الموسم الحالي لكن لم يشارك في أي مباراة.

وترشح كاسياس لرئاسة الاتحاد قد يعني انتهاء مشواره في الملاعب الممتد منذ 1998.

وكاسياس، الملقب بالقديس، يعد من أفضل حراس المرمى في التاريخ وفاز بـ27 لقبا عبر مسيرته منها كأس العالم 2010.

قضى مسيرته كلها في ريال مدريد قبل أن يرحل إلى بورتو في 2015.

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