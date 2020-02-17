لأول مرة منذ 2011.. الجيش السوري يعلن سيطرته على كامل محيط حلب

دمشق-العنوان

أعلن الجيش السوري، اليوم الإثنين، فرض سيطرته الكاملة على عشرات المناطق الواقعة في ريف حلب الشمالي الغربي، وذلك منذ عام 2011.

وأكد الجيش السوري في بيان أنه سيواصل حملته للقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت. وقال البيان إن الجيش السوري استعاد السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي.

وتأتي هذه السيطرة بعدما نجح الجيش السوري في طرد مسلحي المعارضة من طريق (إم5) السريع الرئيسي الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق.

وكانت السيطرة على الطريق السريع الرابط بين حلب ودمشق إنجازًا استراتيجيًا أعاد فتح أسرع طريق بين أكبر مدينتين سوريتين للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الجيش السوري، إنه سيواصل “مهامه المقدسة والنبيلة في القضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت على امتداد الجغرافيا السورية”.