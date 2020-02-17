الهند تستدعي سفير تركيا للاحتجاج على تصريحات أردوغان بشأن كشمير

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الإثنين، أنه تم استدعاء سفير تركيا لديها لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام آباد.. محذرة من العواقب القوية لهذه التصريحات على العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار – في تصريح له بثته وكالة أنباء (برس تراست أوف إنديا) – إن الخارجية أبلغت السفير التركي شاكر أوزكان تورونلار أن تصريحات الرئيس التركي لا تعكس فهما للتاريخ أو سلوك الدبلوماسية..مؤكدا رفض بلاده لهذه التصريحات التي وصفها بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”.

وكان أردوغان قد صرّح خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى باكستان بأن وضع الشطر الهندي من كشمير آخذ في التدهور بسبب التغييرات الجذرية التي طبقتها نيودلهي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة وأبدى تضامن بلاده مع شعب كشمير.

يشار إلى أن التوترات تصاعدت بشكل كبير بين الهند وباكستان بشأن كشمير بعدما أعلنت نيودلهي في أغسطس الماضي إلغاء الحالة الخاصة للجانب الهندي من الإقليم المتنازع عليه بين البلدين وما أعقبه من إجراءات أمنية مشددة.

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