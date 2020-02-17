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السراج يقر بـوجود ”المرتزقة السوريين” في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد أشهر من سياسة الصمت التي اتّبعها المجلس الرئاسي، اعترف رئيسه فائز السراج بوجود المرتزقة السوريين الذين استمرت تركيا في إرسالهم إلى ليبيا ضاربة بكل قوانين الحظر الدولية على ليبيا ووعودها في مؤتمر برلين، عرض الحائط.

وعبّر السراج، في تصريحات نقلتها جريدة “ذا تايمز” الأميركية، عن الإحباط الذي خيم على حكومته خلال العشرة أشهر الماضية بسبب المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي- حسب وصفه- والدعم الدولي الذي تلقاه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، متهماً الجيش بالاستعانة بمرتزقة من السودان والمعارضة التشادية.

وأصر السراج على حقه في الاستعانة بالمساعدة التركية العسكرية بناء على اتفاقية حكومته معها والتي أشعلت صراعاً جيوسياسي بين دول شرق المتوسط، مؤكداً أنه لجأ إلى طلب المساعدة والاستعانة بالمرتزقة السوريين بسبب الدعم الدولي الذي وصل إلى قوات الجيش الوطني في حربه ضد المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس.

اعتراف السراج بالاستعانة بمرتزقة سوريين وجلبهم للقتال في ليبيا فيه إشارة ضمنية لتورط تركيا من خلال الاتفاقية بين حكومة الوفاق وأنقرة بخصوص الدعم العسكري الذي تعهدت تركيا بتقديمه، كما يؤكد الاعتراف عدم مصداقية أنقرة في تصريحاتها الأخيرة خاصة بعد التعهدات التي أطلقتها في برلين، إضافة إلى أن هذا الاعتراف الصريح يعد دليلا قطعيا على التدخلات التركية بالشأن الليبي ويمكن أن يستخدم من قبل أطراف محلية ودولية تسعى لإدانته، لتثير تساؤلات من جديد حول جدية الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها لفرض قرارتها وكبح جماح أعضائها وهل ستعاقب تركيا على جرائمها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الغريب ان الشعب الليبى يتوافق على شئ واحد هو ان السراج امعة وتافه وحقير وخائن للوطن والشعب الليبى وضع خازوق فى مؤخرتك ياسراج اغلاق ابار النفط حتى تنتهى العلاقة الشرجية بينك وبين اردوغان فبدون اموال النفط سيبيعك لمن يدفع الثمن فهو يحتاج من يسد عجز ميزانية تركيا لا من يكون عبئا عليعها ولن يجد السراج وعصابته ما ينفقه على المرتزقة ولا على علاج الجرحى ولا اموال لقتلى المليشيات وسيثور ضده اهالى طرابلس فمعظمهم يعتمدوا على الدخل الحكومى بعكس من مناطق اخرى تعتمد على الانتاج الزراعى والصناعى بينما تجار مصراطة لن يجدوا دولارات يستوردوا بها سلعهم وسيضغطوا على المليشيات ارأيتم تأثير سلاح النفط بيد الشعب اقوى من القنبلة الذرية يفتك بالارهاب ويجعل عيشتهم هباب .

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