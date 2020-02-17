أسباب ايقاف رحلات “الأفريقية” في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مدير منطقة بنغازي للخطوط الجوية الأفريقية النمر صالح، إن الإدارة العامة للخطوط أرسلت خطابا لإيقاف رحلات الأفريقية إلى بنغازي.

وأضاف صالح أن هذا الإيقاف الذي وصفه بالمؤقت، جاء بسبب نقص الطيارين واستهلاك الساعات المسموح لهم العمل فيها.

وتابع النمر أنهم في إدارة الشركة في بنغازي، قدّموا ملفات تكليف وتعيينات طيارين جدد للإدارة العامة في طرابلس لكن لم يبت فيها حتى الآن.

يذكر أن عددًا من المسافرين الليبيين، بينهم مرضى، ما يزالون عالقين في مطار تونس، وفي وضع سيئ جدًا مفترشين أرضية المطار.

يشار إلى أن طائرة الخطوط الأفريقية في بنغازي تقوم برحلات إلى تونس ومصر وعمّان وسبها والزنتان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا