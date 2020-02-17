علماء صينيون يكتشفون عقار مُضاد للملاريا قد يكون علاجًا لفيروس “كورونا”

بكين 17 فبراير 2020 (وال)- كشف علماء صينيون اليوم الإثنين، عن نتائج مشجعة حققها عقار مُضاد للملاريا في المعركة ضد الفيروس، في الوقت الذي يحث فيه العلماء الخطى بحثًا عن علاج لكورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبحسب وكالة الأنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فإن علماء صينيين وجدوا استنادًا على تجارب سريرية، أن “كلوروكين الفوسفات”، وهو عقار مُضاد للملاريا، أثبت نتائج إيجابية مع المصابين بفيروس “كورونا”.

ونقلت “شينخوا” عن صن يانرونغ، نائبة رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، أن العلماء اقترحوا إدراج العقار ضمن قائمة الأدوية التي يجري دراستها للقضاء على كورونا، وإخضاعه لمزيد من البحوث بأسرع وقت ممكن.

وأظهرت أحدث البيانات بخصوص انتشار “كورونا” في الصين، بأن عدد وفيات الفيروس وصل إلى 1770 حالة وفاة، من بين نحو 70548 حالة مؤكدة في البُئر الرئيسي للبلاد.

وأشارت البيانات المتعلقة بالفيروس من مختلف أنحاء العالم، إلى أن عدد المصابين به بلغ 71 ألفًا و810 أشخاص، في حين تمكن نحو 11 ألفًا و188 شخصًا من التماثل للشفاء من الفيروس. (وال- بكين) ر ت

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