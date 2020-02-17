دمشق تُعيد تشغيل مطار حلب الدولي

حلب 17 فبراير 2020 (وال)- أعلن وزير النقل السوري علي حمود اليوم الاثنين، عودة تشغيل مطار حلب الدولي.

وقال الوزير علي حمود – بحسب وكالة الأنباء السورية – إن يوم الأربعاء المقبل؛ سيشهد تسييّر أول رحلة جوية من العاصمة دمشق إلى حلب.

وأوضح الوزير علي حمود أنه ستتم برمجة رحلات إلى مطار القاهرة والعاصمة دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي إعادة فتح المطار، بعد استعادة الجيش السوري معظم المناطق التي كانت تُسيطر عليها الفصائل المسلحة في محافظة حلب شمالي البلاد.

ورغم من سيطرة القوات الحكومية السورية على كامل حلب في عام 2016، إثر معارك وحصار استمر أشهر عدة للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفًا لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا)، وللفصائل المنتشرة عند أطرافها الغربية والشمالية، وفي قرى وبلدات ريفها الغربي.

وبعد استعادة كامل الطريق الدولي حلب دمشق، الذي يصل المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، بدأت قوات من الجيش السوري بالتقدم في المناطق المحيطة بحلب تدريجيًا.

وسيطر الجيش السوري أمس الأحد، على نحو 30 قرية وبلدة شمال وغرب حلب، أبرزها حريتان وعندان وكفر حمرة.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري، مشاهد قال إنها لمواطنين في حلب يحتفلون باستعادة الجيش السيطرة على قرى وبلدات تقع غرب المدينة، و”تأمينها من الإرهاب”.

وبدعم من ضربات جوية روسية مكثفة، تُقاتل القوات الحكومية منذ بداية العام لاستعادة ريف حلب، وأجزاء من محافظة إدلب المجاورة، حيث آخر معاقل المعارضة المسلحة.

ودفع تقدم القوات السورية مئات الآلاف من المدنيين للفرار صوب الحدود مع تركيا، في أكبر عملية نزوح جماعي في الحرب الدائرة منذ 9 سنوات.

كما أثرت مكاسب الحكومة السورية، على التعاون الهش بين أنقرة وموسكو، اللتين تدعمان طرفين مختلفين في الصراع. (وال- حلب) ر ت

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