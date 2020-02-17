العثور على مقبرة جماعية تضم 70 جثة قرب دمشق

دمشق 17 فبراير 2020 (وال)- عثر الجيش السوري اليوم الإثنين، على مقبرة جماعية تضم 70 جثة لـ “مدنيين وعسكريين جرى إعدامهم” في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن وحدة من الجيش السوري عثرت بالتعاون مع الجهات المختصة، على مقبرة جماعية لمدنيين وعسكريين، ممن أقدمت المجموعات الإرهابية على إعدامهم في منطقة مزارع العب” في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

ورجّح رئيس فرع الشرطة العسكرية في دمشق العميد محمد منصور، أن تعود الجثث بينهم امرأة، للفترة الممتدة بين بداية عام 2012 حتى 2014.

وأوضح الطبيب الشرعي في مستشفى تشرين العسكري أيمن خلو، أن معظم الرُفات التي تم انتشالها كانت مقيدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم التعرف على اثنتين منها.

وقال أيمن خلو إن الكشف الأولي؛ يُظهر “أنه تم إعدام أغلبيتهم بطلقات نارية في الرأس”. (وال- دمشق) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال