اليونان ترحب باتفاق الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أثينا-العنوان

أعربت اليونان عن ارتياحها لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مهمة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدة أنها على استعداد للمساهمة في هذا الجهد.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، على تويتر، “أنا سعيد للغاية لأن وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي قرروا اليوم إطلاق عملية جديدة للاتحاد الأوروبي، والتي ستفرض حظراً على الأسلحة على ليبيا، عن طريق البحر والجو”.

وأضاف، “كررت اليونان ما ذكرته في الماضي بأنها مستعدة للمساهمة في هذا الجهد، من حيث المبدأ عن طريق الوسائل، ولكن أيضًا مع أي دعم آخر قد تحتاجه”.

وتعارض اليونان بشدة الاتفاق الأمني المُبرم بين تركيا وحكومة الوفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، يوم 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها.

وأعرب، خوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس، والتي من المتوقع أنها ستجري في المياه الدولية وليس في المياه الليبية.